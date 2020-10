Lundtofte og Taarbæk sprudlede – Virum-Sorgenfri og Brede snublede

I lørdags var der bingo for tredje gang i træk med en sejr på 2-1 over bundholdet Stenløse efter 0-0 ved pausen.

Taarbæk blomstrer

Til gengæld er der grøde i Taarbæk IF i Serie 3, hvor den nye træner, René Christensen, og hans spillende assistenttræner Kasper Larsen har fået samlet 30 nye spillere i klubben og er i gang med at genopbygge seniorafdelingen. Det har blandt andet betydet, at Taarbæk IF nu også kan stille med et 8-mands-hold.

Weekendens kamp mod B1973 Herlev blev vundet 4-2. Det startede ellers skidt, da B1973 Herlev kom foran 1-0 efter kun tre minutters spil, men i det 12. minut udlignede Alexander Hedegaard til 1-1. Hjemmeholdet kom foran 2-1 på straffespark, og det blev ikke bedre af, at Taarbæk blev ramt af to gule kort, så de i ti minutter måtte spille 9 mod 11. Alligevel lykkedes det Alexander Hedegaard at udligne til 2-2 inden pausen.

I 2. halvleg var det Oliver Svavas tur til at banke bolden i nettet. I det 65. minut på straffespark og i kampens sidste minut slog han sejren på 4-2 fast med et flot lob over en hjælpeløs B1973 Herlev- målmand, som havde været helt oppe ved midten for at tage et frispark.

”Det var en kæmpe moralsk sejr af de unge drenge, hvor kun min spillende assistenttræner Kasper Larsen er over 23 år”, sagde Rene Christensen, der på de lokale breddegrader kun kendes under navnet ’Nisse’.

Med sejren ligger Taarbæk nummer to med 22 point, fem point efter det suveræne tophold Hareskov, der er ubesejret i sine ni kampe.

Også Brede IF var i kamp i Serie 3 i et ægte lokalopgør. Modstanderen var Lundtoftes Boldklubs andethold, og det blev Lundtofte, der vandt kampen om Det Grønne Område med en sejr på 3-1.