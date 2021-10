Lundtofte har fået vendt bøtten, og Taarbæk går efter oprykning

Med sin anden sejr i træk – denne gang 3-1 over Avedøre - tog Lundtofte Boldklub et stort skridt væk fra nedrykningsstregen i Sjællandsserien. Lundtofte har nu 10 point, mens Gladsaxe-Hero har 6 og Albertslund 5 point.

Avedøre sad totalt på kampen de første 25 minutter og havde blandt andet et skud på overliggeren, så det var helt fortjent, at de kom foran 1-0 efter 40 minutter. Kun et par minutter senere slog Lundtofte tilbage, da Morten Malmkvist Andersen udlignede til 1-1 på et skud fra 20 meters afstand.

Efter pausen fik Lundtofte flyttet spillet over på Avedøres banehalvdel, og i det 58. minut bragte Mikkel Spork Lundtofte foran 2-1 på et indlæg fra Alexander Skjold.

Herefter satsede Avedøre hele butikken, men en klasseredning af målmand Andreas Rosenløv tog toppen af presset. I stedet blev det 3-1, da Jacob Hemmingsen kom alene igennem med målmanden og uselvisk valgte at aflevere til Philip Hemmingsen, der kunne sende bolden i et tomt mål.

”To sejre på 3-1 i træk har hjulpet gevaldigt på humøret. Nu spilles der med smil på læben”, lød det fra cheftræner Henrik Nielsen efter kampen.

Taarbæk IF mødte lørdag Nerasthe fra Ballerup, der inden kampen lå på fjerdepladsen i Serie 2.

Allerede efter et par minutter lynede Thomas Smedegaard Andersen og bragte Taarbæk på 1-0. Nerasthe udlignede til 1-1 efter en for kort tilbagelægning fra en Taarbæk-forsvarer, men derefter gik det stærkt.

Thomas Smedegaard Andersen scorede til 2-1, og i halvlegens sidste minut øgede Dustin Stuhr Ellegaard til pauseføring på 3-1.

Patrick Nielsen og Oliver Svava gjorde det til 5-1 på to straffespark, inden først Alexander Hedegaard og derefter Oliver Svava sørgede for sejr på 7-1.

Taarbæk deler med 22 point førstepladsen med Orient Rødovre og mangler en udsat kamp. Uanset resultatet af den kamp er holdet sikker på at overvintre på en af de to oprykningspladser.

”Målet er helt klart oprykning til Serie 1. Vi har en meget bred trup med masser af kvalitet, og fodboldmæssigt er vi det bedste hold i rækken. Så det er op til os selv”, siger cheftræner Rene Christensen.

Der var dømt kamp om andenpladsen efter suveræne Frederiksværk, da Virum-Sorgenfri Boldklub var på besøg i Jyllinge i den anden pulje i Serie 2.

Virum-Sorgenfri fik en perfekt start med føring på 1-0 efter 13 minutters spil, men hjemmeholdet udlignede til 1-1 på straffespark.

Efter pausen kom Jyllinge på både 2-1 og 3-1, inden Virum-Sorgenfri to minutter før tid reducerede til 2-3. Men det var for sent.