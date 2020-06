Formand for Lundtofte Borgerforening, Michael M. Jørgensen, mener ikke, at Lyngby-Taarbæk Kommune har brug for en stadsarkitekt. I stedet bør man følge sin egen arkitekturpolitik, siger han. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Lundtofte Borgerforening: Følg den politik, der er i byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lundtofte Borgerforening: Følg den politik, der er i byen

I stedet for en stadsarkitekt, som man kan smøre ansvaret af på, skulle Lyngby-Taarbæk Kommune holde sig til den arkitekturpolitik, man allerede har, lyder det fra Lundtofte Borgerforening

Det Grønne Område - 23. juni 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan allerede gøre mere med kommunens lokalplaner, end man gør i dag. Så der kunne man starte i stedet for at ansætte en stadsarkitekt, siger den netop afgåede formand for Lundtofte Borgerforening, Michael M. Jørgensen, på spørgsmålet om, hvorvidt en stadsarkitekt er en god idé for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lundtofte Borgerforening blev dannet i 2017 og har været inde over stort set alle lokalplaner i Lundtofte, fortæller den netop afgåede formand Michael M. Jørgensen til Det Grønne Område. Af større sager nævner han helhedsplanen for Lundtofte, Atlas-grunden, placering af et spildevandsanlæg og Liv i Lundtofte.

Han understreger, at ikke alle i foreningen deler hans holdning til en stadsarkitekt i kommunen, men siger:

"Jeg er ikke nødvendigvis positiv for ideen. I København kan man gå til stadsarkitekten for rådgivning, og stadsarkitekten kan have en holdning, men har reelt ingen magt, for vedkommende kan ikke sige ja eller nej," siger Michael M. Jørgensen.

Lev op til det, man skriver Hvis kommunen ønsker at kvalificere arkitekturen, bør man følge den politik, man allerede har, siger han.

"Hvis man skal gøre noget ved arkitekturen, skal man ikke ansætte én, man kan smøre ansvar af på. Man skal starte med at gøre, hvad man siger. Man har allerede en arkitekturpolitik, men der er ikke ret mange borgere, der oplever, at det er en politik, man følger. Man skal begynde at følge den og leve op til de ting, man har skrevet," siger han og fortsætter:

"Der er så mange eksempler på rigtig dårlig arkitektur - plejeboligerne ved Lyngby Statsskole står i skærende kontrast til statsskolen. En oplagt ting er at skrive i lokalplanen, at der skal bygges i harmoni med omgivelserne. Det gør man ikke. Man skal også holde op med at tro på de fine tegninger med glade børn med balloner, der kommer med lokalplanforslagene fra en bygherre. Få en ærlig tegning af, hvad der kan blive bygget, renset for alt den uvedkommende pynt, og stil stramme krav til byggematerialer, det visuelle udtryk, harmonien med naboerne osv. Kommunen bestemmer med en lokalplan, hvad og hvor meget der kan bygges. Det skal styres stramt, hvis man ønsker at opnå et bestemt udtryk eller udseende" siger han og tilføjer:

"Man kan gøre mere med lokalplanerne, end man gør i dag."