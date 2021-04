Lukningen er permanent: Nu bliver Lyngby Torv lukket for bilkørsel

Letbanearbejderne når nemlig nu til den lokale rådhusplads. Arbejderne vil brede sig helt ned til Lyngby Hovedgade. Dog vil det fortsat være muligt for fodgængere og cyklister at kunne passere igennem området, lige som ærindekørsel til rådhuset og butikkerne samt beboerkørsel vil også stadig være mulig.

"Arbejdet med at anlægge letbanen er fortsat godt i gang ved den sydøstlige side af Lyngby Torv. Her ombygger vi vejen og laver ny belægning. Fra midten af april kommer vi til at udvide arbejdsområdet, da vi skal ombygge den side af Jernbanepladsen, som ligger ind mod Lyngby Rådhus. Her skal vi bl.a. flytte cykelstien tættere på rådhuset og ombygge vejen," forklarer Niels Brock, som er senior projektleder i Hovedstadens Letbane.