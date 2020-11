Se billedserie Hvis kunderne ikke orker at finde ind til Lyngby, fordi vejene, der aflaster Buddingevej, ikke kan holde trafikpresset, så frygter Handelsforeningen, at der bliver butiksdød, og at det centrale Lyngby mister sin identitet. Foto: Lars Schmidt

Lukket viadukt: Handelsforeningen frygter, at kunderne kører uden om byen

Udskydelsen af åbningen af viadukten får negative konsekvenser for julehandlen i Lyngby, frygter Lyngby Handelsforening. Konsekvenser, som kan ende i butiksdød.

Det Grønne Område - 04. november 2020

Først skulle den være genåbnet for bilen i september. Så blev det rykket til november, og nu er genåbningen af viadukten ved Lyngby Station tidligst klar til at blive genåbnet for biltrafik i starten af det nye år.

Det er ikke godt, konkluderer man i Lyngby Handelsforening. Viadukten åbner ganske simpelt på den forkerte side af julehandelen, og man frygter, at de udenbys kunder og andre i bil direkte vælger at køre uden om Lyngby, fordi viadukten ikke er åben.

"I sidste uge meddelte Letbaneselskabet, at åbningen af viadukten på Buddingevej er ramt af endnu en forsinkelse og derfor først åbner i starten af det nye år. Det får stor betydning for handelslivet i Kgs. Lyngby både her og nu men også på sigt," siger Michael Dupont, formand for Lyngby Handelsforening:

"Mange forretninger er i forvejen hårdt ramt af udfordringer i forbindelse med Letbanebyggeriet. Oven i det har covid-19 også ramt visse erhverv i byen meget hårdt. De to aspekter sammenholdt gør, at rigtigt mange af de små og mellemstore erhvervsdrivende i Kgs. Lyngby er meget presset."

Julehandlen November og december er to afgørende måneder for rigtigt mange forretninger, forklarer Michael Dupont:

"Under normale omstændigheder omsætter de for tre gange deres almindelige omsætning, netop i forbindelse med november og december, som udgør den samlede julehandel," siger han - og fortsætter:

"Handelsforeningen har forståelse for, at letbanebyggeriet naturligt giver udfordringer undervejs, men udskydelsen af åbningen af viadukten vil medføre, at nogle kunder muligvis fravælger Kgs. Lyngby som destination, når der skal juleshoppes. De indfaldsveje, der er som alternativ til viadukten, kan på ingen måde klare den øgede trafik, der er på de sidste dage op til jul," understreger han:

"Handelsforeningen frygter, at de samlede udfordringer vil medføre en butiksdød hos nogle af de små og mellemstore specialbutikker, da de står til at miste juleomsætningen, som for mange er det, der sikrer økonomien til, at de kan klare de udgifter, som den svigtende handel i 2020 har medført på grund af covid-19."

Byens identitet Faldende omsætning er én ting. Butiksdød en anden, som vil få en afgørende betydning for det centrale Lyngby:

"Hvis byen mister nogle af de små og mellemstore specialbutikker, mister Kgs. Lyngby også en væsentlig del af sin identitet, da disse butikker typisk har nogle produkter, man ikke finder andre steder. Ofte har disse butikker heller ikke en stor og velfungerende nethandel, der kan være med til at erstatte den tabte handel i den fysiske forretning," siger Michael Dupont:

"Kgs. Lyngby er unik med de små specialforretninger, der i samspil med de store varehuse og Lyngby Storcenter, er med til at trække kunder til byen. Netop dette samspil er med til at give Kgs. Lyngby sin identitet som en unik handelsby. En identitet, som handelsforeningen kan frygte for på sigt, hvis flere af specielbutikkerne forsvinder. I Handelsforeningen opfordrer vi til, at der i fællesskab med Letbaneselskabet og Lyngby Taarbæk-Kommune må ses på holdbare løsninger, så byen også i fremtiden kan bevare sin unikke identitet som en levende handelsby," slutter Michael Dupont.

