Julen på Bakken varede i år kun til den 9. december. Foto: bjorn pierri enevoldsen

Send til din ven. X Artiklen: Lukker på grund af corona: Ingen Jul på Bakken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lukker på grund af corona: Ingen Jul på Bakken

På baggrund af udviklingen af Covid-19 samt regeringens seneste udmelding med skærpende restriktioner vælger Bakken at lukke Jul på Bakken 2020 før tid

Det Grønne Område - 09. december 2020 kl. 14:30 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

"Set i lyset af de nye restriktioner, som også omhandler barer, restauranter, cafeer, spillehaller samt alle indendørs aktiviteter i forlystelsesparker, er det Bakkens samlede vurdering, at Bakken de facto er lukket ned ved forbud fra i dag onsdag 9. december, hvor restriktionerne træder i kraft."

Således skriver Bakken i en pressemeddelelse til Det Grønne Område.

I dagens avis kunne vi ellers fortælle, at man overvejede, om det kunne lade sig gøre at give folk en god og sikker juleoplevelse ved at holde åbent de kommende tre weekender. Men omvendt sagde direktør Lene Alsgren også, at hun ikke ønskede at give gæsterne en "halvlunken oplevelse", hvis det skulle vise sig, at man udlukkende kunne holde få forlystelser kørende.

"Vi er meget berørte af situationen og kede af at måtte skuffe alle de gæster, der havde glædet sig til at besøge parken til Jul på Bakken.

Det har været en ekstra hård kamp at blive klar til juleåbningen i år, og vi har lagt mange kræfter i at give vore gæster en god og tryg oplevelse. Desværre giver de nye restriktioner os ikke mulighed for at fortsætte Jul på Bakken," siger Lene Alsgren.

Efter jul kommer påske Selvom julen blev kortere end først planlagt, er det trods de mange restriktioner i årets løb alligevel lykkedes at afholde en fornuftig sæson i løbet af sommeren samt i efterårsferien på Bakken.

"Vi kan glæde os over, at vi i 2020 alligevel har haft mulighed for at byde en masse glade gæster velkommen, og at vi, trods Covid-19 situationen, har kunnet give dem nogle dejlige oplevelser på Bakken," siger administrerende direktør, Lene Alsgren.

Forlystelsesparken åbner igen 26. marts 2021

Bakken glæder sig til at kunne byde velkommen til en ny sæson fredag den 26. marts 2021, som starter med påske på Bakken.

"Her håber vi, at det bliver i mere normale rammer, end det har været muligt i 2020. Sæsonen 2021 forventes at blive en stor sæson på Bakken, hvor vi blandt andet glæder os til et gensyn med Cirkusrevyen, ligesom vi næste år kan præsentere hele to nye store og spændende forlystelser i verdens ældste forlystelsespark," afslører direktør, Lene Alsgren.