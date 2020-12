Lukker i weekenden: Ingen jul på Frilandsmuseet

Museet har besluttet ikke at holde åbent den kommende weekend. Frilandsmuseet åbner igen til påske.

Siden 7. december har det kun været parken på Frilandsmuseet, der har været åben for gæsterne. Og sådan skulle det også have været den kommende weekend.

Men smittetallene i København og omegn er i den seneste uge blevet så høje, at museet ikke længere finder det forsvarligt at holde åbent. Derfor har museets ledelse nu valgt at lukke helt ned.