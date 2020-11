Se billedserie I næsten ni år har demente og deres pårørende mødt hinanden i Onsdagscafeen én gang om måneden. Det er slut nu.

Lukker café for demente på grund af manglende opbakning: 'I fremtiden lader kommunen de demente i stikken'

Onsdagscafeen på Møllebo lukker efter næsten ni år. Cafeen for demente og deres pårørende fik ikke nok hjælp til at rekruttere cafégæster, siger lederen af cafeen, Per Pisk.

20. november 2020

De to tilbageværende demente brugere - samt deres pårørende - er ikke nok til, at den tidligere så populære Onsdagscafeen på Møllebo kan overleve.

Medstifteren og lederen af cafeen, Per Pisk, trækker derfor stikket efter næsten ni år, og det gør han i skuffelse. Skuffelse over, at cafeen ikke har fået den aftalte støtte og opbakning fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

"Vi er blevet støttet med midler fra §18 til frivilligt socialt arbejde. Der er kommet rigtig mange demente og pårørende gennem årene. Der er blevet grædt og grinet, og det har været som én stor familie, hvor alle var der for hinanden," fortæller Per Pisk.

"Som årene er gået, er mange af vore demente døde, og flere pårørende kom stadig i cafeen. Det var også meningen. Det har virkelig givet mening for sammenholdet i cafeen, at de pårørende fortsatte. Men nu her efter otte år er der kun to demente tilbage i Onsdagscafeen. Resten er pårørende."

Per Pisk mener, at kommunen har ladt de demente i stikken. Det siger han direkte til Det Grønne Område.

Omvendt fortæller man fra kommunens side, at det ikke er alle borgere, der har ønsket at benytte Onsdagscafeen, endsige at blive kontakte af cafeen.

Skulle formidle kontakten Per Pisk og de frivillige i Onsdagscafeen havde forventet, at Lyngby-Taarbæk Kommune havde hjulpet med at få flere demente og deres pårørende til at besøge Onsdagscafeen, som holdt til på Møllebo den sidste onsdag i måneden.

"Det var meningen og en aftale med ledende demenskoordinatorer, både tidligere, og nuværende, som kommer ude i de små hjem, hvor der er rigtig mange familier, der har store problemer med demens som blind makker i familierne," fortæller Per Pisk:

"Her var det er aftale, at hjemmeplejen skulle formidle kontakten til familierne med demens, at der var en Onsdagscafé, hvor de var meget velkomne. Men i de otte år der er gået, har demens teamet ikke formidlet bare en eneste kontakt til Onsdagscafeen. Der har gennem årene været flere møder med ledende demenskoordinatorer, med både Onsdagscafeen og Pusterummet. Hver gang er vi blevet lovet, at de fremadrettet vil skabe kontakt mellem familierne og Onsdagscafeen, men så stopper det her, og ingen ting sker. Vi har derfor besluttet at lukke Onsdagscafeen," lyder den nedslående melding fra Per Pisk.

Ønskede ikke kontakt Elisabeth Millang, souschef i Center For Sundhed og Omsorg, erkender i et svar, at det ikke har været nemt at rekruttere til Onsdagscafeen:

"Onsdagscafeen har igennem de otte år været et populært og meget besøgt samværstilbud for demente borgere og deres pårørende, et tilbud som alene har været drevet på frivillig basis. Onsdagscafeen har været et meget fint supplement til andre kommunale og frivillige tilbud til demente borgere og deres pårørende," siger hun - og fortsætter:

"Det er korrekt, at demensteamet var ind over aftalen, da Onsdagscafeen blev startet op på Møllebo, men som det beskrives, har det ikke været så nemt at rekruttere til cafeen.

Den aftale, som demensteamet har haft med både Pusterummet og Onsdagscafeen har været, at teamet har præsenteret tilbuddene for borgerne ude i de hjem, de er tilknyttet.

Det er dog slet ikke alle borgerne, der ønsker dette tilbud og ej heller ønsker at blive kontakte af Onsdagscafeen. Alle de borgere, som teamet er i kontakt med, får præsenteret alle eksisterende frivillige tilbud, og det har vist sig nemmere at rekruttere deltagere til Pusterummet."

Indholdsløst svar Per Pisk er ikke tilfreds med svaret fra kommunen. Over for Det Grønne Område afviser han, at demensramte og deres pårørende præsenteres for alle eksisterende tilbud.

"Det ved jeg, at de ikke gør," siger Per Pisk:

"Det er et indholdsløst svar. Hun svarer ikke på alle de møder, vi har haft med nuværende og tidligere ledende demenskoordinatorer, hvor vi gennem årene gang på gang er blevet lovet, at de "nu" ville bringe budskabet om Onsdagscafeen ud til de mange familier med demens. Vi taler om flere hundrede familier. Der har ikke været rekrutteret så meget som bare én familie i de otte år siden februar 2012."

Per Pisk understreger, at Pusterummet er for de pårørende, mens Onsdagscafeen både var for de demente og deres pårørende.

"Så i fremtiden lader kommunen de demente i stikken," siger han.

