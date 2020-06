Lubitza er byens nye psykolog

"Jeg har haft praksis i København K siden 2001. Jeg er privat flyttet til Charlottenlund i 2019, og derfor starter jeg her i lokalområdet med at praktisere, først med nogle få dage om ugen. Jeg håber at jeg med tiden kan flytte fokus mest her," siger Lubitza Hanuska Vesterdal ifølge en pressemeddelelse, og hun siger videre: