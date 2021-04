Artiklen: Lokalhistorie: Sorgenfri Slot under angreb i 1943

Under besættelsen udspillede sig dramatiske handlinger på Sorgenfri Slot, hvorefter Danmarks konge endte i husarrest.

Under den tyske besættelse af Danmark i 1940-1945 benyttede Christian d. 10. og dronning Alexandrine deres bolig på Sorgenfri Slot. De opholdte sig også her den skæbnesvanger nat mellem den 28. og 29. august 1943, hvor slottet blev stormet af tyske soldater.

I tiden inden det tyske angreb på slottet var modsætningerne mellem den tyske besættelsesmagt og danskerne blev skærpet. Det havde medført, at den danske befolkning og regering afviste at imødekomme de tyske krav. Augustoprøret var en realitet, og samarbejdspolitikken ophørte.

Under angrebet på slottet i de tidlige morgentimer den 29. august 1943 blev gitterlågen sprængt, og det kom til en voldsom skududveksling mellem garden og de tyske soldater. Kongen kom i tøjet og gav straks ordre til, at garden skulle indstille skydningen.

Den dramatiske situation blev understreget af, at flere skud gik gennem et vindue til kongens arbejdsværelse og hen over kongens skrivebord. Havde han siddet ved sit skrivebord, ville han være blevet ramt og sandsynligvis dræbt.