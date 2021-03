Christian X er ankommet til Taarbæk Havn for at sejle ud med sin robåd ?Rita?. Yderst til venstre ses kongen, herefter er det formodentlig skipper Theodor Petersen, havnefogeden Søren Sørensen og yderst til højre ses sønnen prins Knud (1900-1976), ca. 1916. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Lokalhistorie: Royalt besøg i Taarbæk Havn

Et forårstegn er, at sejlbådene i Taarbæk Havn sættes i Øresund. En af de første, som havde en lystbåd liggende fast i Taarbæk Havn, var Christian den Tiende

Det Grønne Område - 14. marts 2021 kl. 06:00 Af Mette Henriksen, stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv Kontakt redaktionen

Christian X, som var konge i Danmark i 1912-1947, havde en stor passion for sejlsport, og da han siden 1898 boede på Sorgenfri Slot, så var det nærliggende, at han havde en lystbåd liggende fast i Taarbæk Havn. Afstanden mellem slottet og havnen blev foretaget i hestevogn gennem Dyrehaven.

Alle kongens sejlbåde hed "Rita", selvom de løbende blev udskiftet. Det fortælles, at når kongen skulle ud at sejle, så blev der ringet op til havnefogeden, Søren Sørensen, som boede i et hus ved havnen. Herefter blev der gjort klar til afgang, og Rita blev lagt ud til bøjen uden for havnen. Dette sted blev kaldt "Ritas bøje".

Når kongen så ankom, roede skipperen Theodor Petersen, som var fast mand på kongens sejlskibe, en jolle ind til havnetrappen for at hente kongen og dronningen og de øvrige gæster.

Det vakte sjældent den store opmærksomhed, når Christian X mødte op med sit følge, men enkelte nysgerrige måtte da følge med i det royale besøg. Her på billedet ses flere feriegæster stimle sammen for at iagttage kongen og hans følge. I baggrunden skimtes Taarbæk Badehotel, som på dette tidspunkt have sin glansperiode med mange sommergæster, som tilbragte sommeren her i feriebyen Taarbæk lige ud til Øresund.

Christian X er også kendt for sine rideture rundt i gaderne i København - og her i Lyngby-Taarbæk, når han havde ophold på Sorgenfri Slot. Under besættelsen 1940-1945 blev han et samlingspunkt for det nationale sammenhold.