En Vallø-terrin er ved at blive pudset og klargjort til salg, ca. 1940. Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Lokalhistorie: Porcelænsfabrikken Danmark

Tidligere blev de mest populære porcelænsstel og vaser fremstillet på Porcelænsfabrikken Danmark lige her i Lyngby.

I fabrikkens storhedstid blev en tredjedel af den samlede danske porcelænsfremstilling produceret her.

Porcelænsfabrikken etablerede sig i den tidligere sukkerfabriks bygninger nær Lyngby station i 1936. Ejerne var Niels Holst og Søn, der som porcelænsgrossister i 1924 havde overtaget Kjøbenhavns Porcellains Maleri. Her i Lyngby grundlagde de en produktion af porcelænsstel, vaser og anden brugskunst.

Med 500 ansatte var det en af kommunens største industrivirksomheder, og for et par generationer tilbage har de fleste danske familier nok været ejere af et stel eller andet porcelæn, som stammede fra denne fabrik.