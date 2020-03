Lokalhistorie: Grødbespisning var tidligere en del af det kommunale tilbud

LOKALHISTORIE Grødbespisning omtales allerede i Lyngby-Taarbæk under 1. Verdenskrig, og inden da havde der været flere initiativer rundt omkring i Landet. Grøden på skolerne skulle sikre alle børn et gratis måltid.

Svend Aage Larsen (født 1909), som startede i skole på Raadvad Skole i 1916, fortæller i sine erindringer om skolebespisningen på skolen. Det foregik på den måde, at alle elever med lærer Outzen i spidsen marcherede hen til det nærliggende børnehjem Bøgely, hvor de fik serveret varm mad. Maden bestod af forskellig slags grød fire dage om ugen - gerne med sukker og mælk. De to øvrige dage bestod menuen af for eksempel sulevælling, grønkålssuppe eller ålesuppe.