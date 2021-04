En varm sommerdag med afslappet stemning på Dyrehavsbakken foran iskiosken med Hellerup Is og spisestedet Billigheden, hvor man kunne spise sin medbragte madpakke og købe en kop kaffe, ca. 1950. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Lokalhistorie: Bakken er åbnet igen

Den gamle forlystelsespark i Dyrehaven er verdens ældste stadig eksisterende forlystelsespark. Den opstod allerede i 1583 som en nærliggende markedsplads ved Kirstens Piils Kilde i Dyrehaven. Her valfartede mange hertil i kildetiden for at opnå kildens helbredende og styrkende kraft.