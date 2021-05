Lokalfodbold: To sejre, en uafgjort og et nederlag

Drømmen om Parken sluttede i onsdags for Lundtofte Boldklub, der med et meget ungt hold tabte pokalkampen 2-0 til Værebro, som spiller med i oprykningsspillet i Serie 1.

I weekendens kamp i nedrykningspuljen i Sjællandsserien spillede Lundtofte 1-1 med Hundested. Mads Thygesen var tæt på at bringe Lundtofte foran på frispark, men første halvleg sluttede 0-0. Først i det 70. minut lykkedes det at få hul på bylden, da Jacob Abildgaard Gath sparkede en løs bold i nettet til 1-0.

Det så længe ud til at blive sejrsmålet, men i det 90. minut udlignede Hundested. Kort efter var det tæt på den helt store nedtur, men Lundtofte-keeperen, Christian Gribsvad, fik klaret til hjørnespark.

I nedrykningsspillet i Serie 1 fortsatte Virum-Sorgenfris nedtur med et nederlag på 3-0 til Lynge-Uggeløse. Der mangler i den grad angribere med målnæse på det unge Virum-mandskab.

Til gengæld er der store smil i Taarbæk IF i Serie 3. Her blev sejren over Oppesundby/Rørbæk i den direkte kamp om andenpladsen fulgt op af en storsejr på 8-0 over Ballerup.

Dustin Stuhr Ellegaard og Oliver Svava scorede begge to mål. Desuden kom Oliver Petersen, Thomas Smedegaard Andersen, Patrick Nielsen og Thomas Howe Andersen alle på måltavlen.

Ligeledes i Serie 3 vandt Brede 4-2 over Farum efter 2-2 ved pausen. Rasmus Buchholdtz Nørgaard og Daniel Krarup scorede begge to mål.