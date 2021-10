Lokalfodbold: Sejr, nederlag og 2 x uafgjort

Det blev dyrt, at en Lundtofte-spiller fem minutter inde i 2. halvleg begik et frispark og måtte indkassere et gult kort. For ikke blot scorede Ballerup-Skovlunde på frisparket til 1-0, men med en mand i undertal måtte Lundtofte også se modstanderne gøre det til 2-0, der blev kampens slutresultat.

”Det var fortjent nok, for Ballerup-Skovlunde havde afslutninger på både stolpen og overliggeren, mens vi ikke producerede noget, der mindede om chance. Til gengæld skal spillerne have kæmpe kredit for deres indstilling og fight i samtlige 90 minutter”, sagde Lundtoftes cheftræner, Henrik Nielsen, efter kampen.

Med nederlaget ligger Lundtofte stadig sidst i Sjællandsserien med 4 point, side om side med Albertslund.

Det blev en vanvittig afslutning, da Virum-Sorgenfri Boldklub og Frederiksværk lørdag eftermiddag tørnede sammen på Virum Stadion.

Et minut før tid fik Lucas Cortiletti en lang stikning, målmanden for ud af sit mål for at sparke bolden ud af kommunen, men Lucas Cortiletti var hurtigere og lobbede bolden i mål til 2-1. Alt tegnede til hjemmesejr, men fem minutter inde i dommerens tillægstid udlignede Frederiksværk til 2-2.

Virum-Sorgenfri kom i det 27. minut foran 1-0 på et hovedstød af Nikolaj Amstrup, men et kvarter inde i anden halvleg udlignede Frederiksværk, og senere kom det afsluttende drama.

”Det var selvfølgelig ærgerligt, men set over hele kampen var uafgjort nok ganske retfærdigt”, vurderede Virum-Sorgenfris cheftræner, André Mytysia.

Frederiksværk fører Serie 2 med 20 point, Virum-Sorgenfri har 17 og Jyllinge 16 point.

I Serie 2 fortsatte Taarbæk IF sin sejrsstime, denne gang 2-1 over Invictus XI, der består af nogle unge spillere, der har etableret deres egen lille fodboldklub i Vallensbæk, og som er rykket op de seneste fire år.

Nicklas Balsløw Sørensen bragte Taarbæk i front midt i første halvleg, men 20 minutter før tid udlignede Invictus til 1-1. Sejren kom i hus, da Rasmus Bobek med ti minutter igen afgjorde kampen med en flot scoring til 2-1.

Der er trængsel i toppen af denne pulje. Måløv fører med 18 point foran B77 Rødovre og Albertslund, der begge har 17. Så følger Taarbæk med 16 point, men for en kamp færre. Den kamp mod Brøndby bliver spillet på tirsdag.

Brede IF i Serie 3 havde hjemmekamp mod Gladsaxe Hero, og det skulle helst give tre point.

Efter en rodet start får Brede styr på spillet, og det giver pote, da Rasmus Nørgaard får skubbet bolden videre til Milan Ahmad, der trods hårdt presset viser magi og på en eller anden måde får bolden i mål til 1-0.

Herefter går Brede i stå, og i anden halvleg får Gladsaxe udlignet til slutresultatet 1-1 på et frispark.

Kampens Brede-spiller blev Thomas ’Gammelfar’ Jensen, der kampen igennem løb solen sort og fik brudt modstandernes opspil.