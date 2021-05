Lokalfodbold: Alle klubber fik point

”Det var ikke fortjent, men spillerne ydede en stor fighterindsats. Vi har en skadesliste så lang som et ondt år, måske fordi vi er tvunget til at træne på kunstgræsbanen. Heldigvis bliver den renoverede græsopvisningsbane klar til brug efter sommerferien”, sagde cheftræner Henrik Nielsen efter kampen.

I Serie 1 fandt Virum-Sorgenfri omsider vej til netmaskerne, men tre mål var ikke nok til sejr mod B1973 Herlev. Kampen sluttede 3-3, og dermed må Virum-Sorgenfri belave sig på nedrykning til Serie 2.

I Serie 3 vandt Taarbæk 3-1 over Farum efter at have været bagud 0-1 ved pausen. Oliver Svava ændrede slagets gang på to straffespark i det 60. og 65. minut, og Julius Ellegaard slog sejren fast et kvarter før tid.

Ligeledes i Serie 3 vandt Brede 3-0 over B1973 Herlev efter 2-0 ved pausen. Dermed kravlede Brede forbi Lundtoftes andethold og indtager nu fjerdepladsen.