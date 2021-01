De lokale rektorer fortæller, hvorfor en studentereksamen er relevant. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Lokale rektorer: Derfor skal man tage en studentereksamen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale rektorer: Derfor skal man tage en studentereksamen

STX er indgangen til resten af livet, lyder det fra de lokale rektorer, og den giver en bred almen dannelse

Det Grønne Område - 09. januar 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Med en studentereksamen åbnes alle døre til resten af livet, og den giver et bredt og solidt fundament. Sådan lyder det fra de lokale rektorer, når man spørger dem, hvorfor en studentereksamen er relevant.

"Studentereksamen giver en solid platform til resten af livet, både fagligt, kompetencemæssigt, socialt og personligt. Og fordi du med den holder alle døre åbne for dit fremtidige liv. På Lyngby Gymnasium får man desuden en almen dannelse og faglighed, der igennem vores særlige innovationsprofil i større grad er relateret til den konkrete, nutidige verden, og derfor kommer fagene til at virke mere relevante, også for et ungt menneske," siger rektor Pernille Bogø Bach, der også er rektor for Lyngby Handelsgymnasium:

"På handelsgymnasiet får du en moderne almen dannelse, hvor du får en viden, du kan bruge til at forstå og navigere i samfundet, som det er lige nu: Gennemskue et regnskab, jura, politik, markedsføring (både som forbruger og som sælger) og IT. Samtidigt med at du får de klassiske kompetencer i sprogene, dansk, historie og samfundsfag," siger hun.

En fremtidssikring Rektor på Virum Gymnasium, Mette Kynemund, mener, at en studentereksamen er gyldig resten af livet.

"Studentereksamen giver et solidt fundament for og åbner alle døre for videre studier på alle niveauer. STX giver desuden den bredeste almendannelse, som man kan trække på hele livet både i arbejdssammenhæng og privat," siger hun.

Rektor på Nærum Gymnasium, Niels Hjølund Pedersen, mener, at en studentereksamen som en fremtidssikring.

"STX - den almene studentereksamen - giver et bredt og meget solidt fundament. Et fundament, der er det helt rigtige, når det af nogen hævdes, at hovedparten af de job, som unge skal bestride om 10-15 år, ikke engang findes i dag. I hvert fald er alle helt enige om, at der bliver brug for godt uddannede, indsigtsfulde hjerner og dannede og livsduelige mennesker. Det leverer en studentereksamen med sin kombination af studieforberedelse og almen dannelse," siger han og bakkes op af rektor for H.C. Ørsted Gymnasiet, Lars Viborg Jørgensen.

"En studentereksamen er stadig almen dannende og giver eleverne en god fornemmelse af det samfund, de lever i netop nu, og de bedste forudsætninger for at være med til at skabe et bæredygtigt samfund i fremover," siger han.