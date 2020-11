Lokale lærere må gerne vise Muhammed-tegninger: Men de gør det ikke

"Af de lærere, jeg har talt med, er der ikke nogen, der bruger tegningerne i undervisningen. Det er vigtigt, at eleverne forstår, at der er ytringsfrihed, men ikke ytringspligt. Derfor siger de lærere, jeg har talt med, at det handler om konteksten og det aktuelle undervisningsforløb. Sådanne tegninger - eller andet - kan aldrig stå alene. Man skal altid bruge sin fornuft og udvise respekt - og ikke blot provokere".

"Vi har ikke planer om at undervise i tegningerne. Men jeg har heller ikke tænkt mig at forbyde lærere at vise tegningerne, hvis det er relevant. Jeg kan forestille mig, at de lige vil spørge mig, hvis de vil bruge dem. Men det har ikke fyldt på noget tidspunkt. Mig bekendt er tegningerne ikke brugt i undervisningen," siger rektor Thomas Mikkelsen.

VUC Lyngby

"Da vi er en uddannelsesinstitution, der uddanner kursisterne til blandt andet at indgå i et demokratisk samfund, synes vi, at det er vigtigt at kunne drøfte og håndtere uenigheder om forskellige emner. Vi har taget den beslutning, at vi bakker op om det materiale, som lærerne udvælger til undervisningen. Vi har fuld tillid til, at lærerne træffer de fagligt relevante beslutninger, og hvilket materiale, der skal indgå i undervisningen. Vi har understreget, at der ikke er pligt til at tage kontroversielle emner op, og at det er den enkelte lærer, der tager den beslutning," siger rektor Inge Voller og fortsætter: