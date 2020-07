Læge Emil Fosbøl skal til at forske i betændelse på hjerteklap. Pressefoto

Lokale læger får millioner til forskning

Betændelse på hjerteklap skal lokal læge forske i. Penge kommer fra Novo

Hvad hjælper bedst, når en patient har betændelse i hjerteklappen - medicin eller operation? Og hvorfor opererer vi kun 20 procent af patienterne med hjerteklapbetændelse i Danmark, når andre lande opererer 50 procent?

Det er nogle af de spørgsmål om sygdommen endokarditis, som overlæge og ph.d. Emil Fosbøl fra Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet skal finde svar på med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 8.986.000 kroner.

"Vi har i mange år ikke kunnet knække kurven for, hvor mange der får sygdommen. Antallet af patienter er fordoblet, der er samme dødelighed, og mange af behandlingsprincipperne er de samme som for 20 år siden. Derfor er det meget glædeligt, at vi har fået pengene til at forske i endokarditis," siger Emil Fosbøl, der er hjertemedicinsk leder af hjerteklapenheden på Rigshospitalet.

Mangler viden Pengene skal blandt andet bruges til at gennemgå journaler fra alle patienter, der har haft endokarditis i de seneste fem år i hele landet.

"Vi mangler viden om patienterne, hvis vi skal blive klogere på sygdommen og den bedste behandling. Ryger de, hvor meget vejer de, bor de alene, og har de hjemmehjælp? Er det de rigtige, vi opererer, og hvordan er deres liv efter operationen? Vi har brug for gode, solide undersøgelser. Det meste af vores viden kommer fra mindre grupper af patienter og er fra bestemte hospitaler eller områder. For at få et helt billede af sygdommen er vi nødt til at have alle patienter i landet med i en undersøgelse, hvor vi går ned i detaljen," siger Emil Fosbøl.

Han og hans forskerteam skal undersøge brugen af operation for endokarditpatienter, og for at kunne gøre det tilbundsgående vil han sætte et lodtrækningsforsøg i gang, hvor en del af patienterne bliver opereret og får antibiotika, mens en anden del nøjes med antibiotika.

