Lokale fortove slides op: P-forbud på de lokale fortove kan være på vej tilbage

Et forbud kan skåne de hårdtprøvede fortove, som Vejdirektoratet anbefaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune får ordnet snarest

En læser gjorde Det Grønne Område opmærksom på, at man med fordel igen kan gøre det ulovligt at parkere på fortovet.

"Man har tilladt parkering på fortovene for at give plads til parkering også på smalle veje. Men jeg synes, det er noget, vi skal kigge på igen, for det slider selvfølgelig på fortove og kantsten. Mange steder er vejen bred nok til, at det ikke ville gøre nogen forskel, hvis vi besluttede, at man skulle holde på vejen, så det er en beslutning, vi måske bør genoverveje."