Lokalderby i Dyrehaven endte med tenniscifre

Brede IF kom i menneskehænder, da klubben torsdag aften gæstede Taarbæk IF på den naturskønne bane i Dyrehaven.

De første 10 minutter var gæsterne stort set ikke over midterlinjen, men først i det 17. minut lykkedes det Patrick Nielsen at bringe Taarbæk foran 1-0. Otte minutter senere øgede anfører Nicklas ’Gulle’ Gøttsche til 2-0 på et smukt mål, og dermed var kampen i realiteten afgjort.