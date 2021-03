Lokal virksomhed bliver hædret

Measurelet har udviklet et hjælpesystem - et "selv - målende" toilet til sygepleje, skriver Rotary i deres pressemeddelelse.

Dommerpanelet var meget imponeret over, at patienten selv kan anvende produktet, som er nemt og hygiejnisk. Iværksætteren løser et problem og har gode forudsætningerne for at opnå afsætning af produktet. Produktet er innovativt og har stort potentiale for effektivisering i sundhedsområdet, hvor der reduceres fejlprocenter, opnås hurtigere svar og patientopfølgning.