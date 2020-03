Se billedserie ?Det kostede nok et år på studiet, at jeg brugte så meget tid på at spille backgammon, men det har jeg fået mange gange igen i form af oplevelser,? siger Steen Grønbeech.

Lokal verdensmester i backgammon: "Det er meget mere end held"

En af Danmarks absolut bedste backgammonspillere Steen Grønbech bor i Lyngby. I januar måned kunne han sammen med resten af det danske backgammon landshold fejre titlen som verdensmester

Det Grønne Område - 21. marts 2020 Af Signe Steffensen

Den 6. januar i år i en lille by lidt uden for Paris satte Steen Grønbech sig til brættet med resten af sine holdkammerater på det danske landshold i backgammon.

Et godt sammentømret hold med masser af selvtillid. For niveauet blandt de danske backgammonspillere er tårnhøjt og har været det længe

Før årets VM i Frankrig var Danmark noteret for to guldmedaljer, tre bronze og en enkelt 5. plads siden EM for hold (som senere blev til VM) blev afviklet for første gang i 2014. Og efter 28 kampe i Frankrig kunne Danmark krone sig selv med endnu en verdensmestertitel, da de slog Grækenland 4-0 i finalen.

80er fænomen Mens VM i backgammon er en relativt ny turnering, har der i Danmark været afholdt holdturnering siden 80'erne.

Her blomstrede backgammonspillet for alvor op, da det populære brætspil hold sit indtog på de danske cafeer.

Carlsberg Cup blev den første rigtige backgammonturnering i Danmark.

"Den blev afviklet på 200 cafeer rundt omkring i landet, hvor indsatsen var en 20'er for at være med. Vinderen af Carlsberg Cup fik faktisk mulighed for at deltage i det uofficielle verdensmesterskab i Monaco med alt betalt. Men mest af alt var det for hyggens skyld," fortæller Steen Grønbech.

Det var også i denne periode, at han selv blev introduceret for spillet på studentercafeen på DTU, og han blev hurtigt grebet af det. I første omgang fordi det var hyggeligt, men blandt universitetets matematiske hjerner gik der hurtigt sport i spillet, og Steen Grønbech begyndte at gå systematisk til værks, læse bøger om backgammon og i det hele taget analysere sit spil.

I dag bærer han titlen "Super Grandmaster" en titel kun tre andre danskere besidder og som i øvrigt giver adgang til at spille mod verdens bedste.

Held eller viden I de officielle backgammonturneringer spiller man til 13-17 point, og det kræver typisk 20-25 spil og tager 3-4 timer. På den måde fordeler heldet sig over tid og tusindvis af terningslag ret ligeligt til begge spillere.

"Men der er også spillere, der er så dygtige, at de kan hente 17 point på et enkelt spil. Det kan godt lade sig gøre. Det er en udbredt misforståelse, at backgammon alene handler om held. Det er i dag en tankesport på lige fod med spil som skak og bridge," siger Steen Grønbech

Alle de turneringskampe, som Steen Grønbech spiller, bliver optaget på video og lagt ind i et computerprogram, der kan analysere spillet, så Steen Grønbech kan se, om han har taget de rigtige beslutninger eller ej. På den måde evaluerer han løbende sit spil og sin taktik.

For sjov og for alvor De færreste ved, at backgammon er noget man kan gå til. Men det kan man, og Steen Grønbech vurderer, at man kan blive rigtig god på omkring fem år, hvis man har de rette talenter. Men så handler det om alt andet end mavefornemmelse. I stedet skal man være klar til hele tiden at optimere og studere sit spil og ikke mindst være god til sandsynlighedsregning, mønstergenkendelse og kombinatorik.

"Faktisk er der en del backgammonspillere, der også arbejder med aktiehandel. Man skal nemlig forsøge at spille uden følelser og konstant opveje risici mod gevinster. Man skal turde at vinde. Min erfaring er, at hvis det det bliver følelsesbetonet, så spiller man ofte mere forsigtigt, og så taber man i længden," siger Steen Grønbech.

Oplevelser, penge og prestige VM -turneringen, der netop har været afholdt i Frankrig handler i høj grad om prestige. Der er bare noget særligt ved at trække i landsholdsuniformen.

Men der er også spillere, der lever af at spille backgammon på samme måde som nogen lever af at spille poker.

Det kræver, at man rejser til de udenlandske turneringer, hvor præmiepengene er store. Fra Frankrig til Cypern til Australien og til Gibraltar. Her er præmiepengene ofte omkring 200.000 kroner.

Det har dog aldrig fristet Steen Grønbech, han ved, at det ville kræve endnu mere træning og endnu mere analyse, og han er bange for, at han så ville miste lysten til at spille. Men det ændrer ikke ved, at han af og til spiller sin chance ved en af de helt store turneringer, selvom han godt ved, at de bedste modstandere har et ekstra gear.

"Jeg har fået nogle fantastiske oplevelser ud af at spille backgammon, og hvis man vinder, kan pengepræmierne være med til at dække nogle af udgifterne til rejserne," siger han.

Det han især sætter pris på er, at det er et meget socialt spil.

FAKTA Steen Grønbech

Uddannet civilingeniør fra DTU. Arbejder til daglig som civilingeniør hos Ørsted

Tredobbelt Europa/verdensmester i backgammon med det danske landshold

Spiller for backgammon-klubben Mama Boyz i Elitedivisionen

Bor i Lyngby "Jeg har fået et stort netværk med spillere fra hele verden. Folk er hyggelige, der er generelt lidt mere liv omkring spillet end der er i f.eks. skak."

Han kan stadig godt tage et slag backgammon bare for hyggens skyld.

"Min kæreste spiller også backgammon - ikke på samme niveau, men vi kan sagtens hygge os over et spil, og nogle gange lader jeg hende vinde for husfredens skyld," siger Steen Grønbech.

Den eneste gang han for alvor har sat spillet på standby, var da han blev far. Men da børnene blev ældre, genoptog han spillet igen, og i dag er han blandt Danmarks ubestridt bedste backgammonspillere.

"Det kostede nok et år på studiet, at jeg brugte så meget tid på at spille backgammon, men det har jeg fået mange gange igen i form af oplevelser," siger Steen Grønbeech.