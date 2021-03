Lokal smitteopsporing: Op på cyklen i kamp mod corona

Den kontakter borgere, der er testet positive, og som sundhedsmyndighederne forgæves har forsøgt at komme i kontakt med. Og her tager man gerne alle midler i brug.

Seks borgere kontaktet

Hvis det ikke lykkedes at få telefonisk kontakt med en smittet borger inden for 24 timer, cykler enheden ud og afleverer et brev med en opfordring om at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed.