Processed with VSCO with g3 preset

Lokal politiker helt til tops i Konservativ Ungdom

Han afløser Anders Storgaard, som har haft posten de seneste to år og har valgt at træde tilbage. Magnus Von Dreiager har siddet i forretningsudvalget et år inden, at han stillede op som landsformand. Ud over at sidde i kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk har 22-årige Magnus Von Dreiager sin egen livsstilsbutik i Hellerup og studerer jura på Københavns Universitet.