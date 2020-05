Der er godt gang i idrætten i Lyngby-Taarbæk. Her er drenge fra Virum Basketball Klub i kamp mod SISU.

Lokal medlemsfremgang: Den frivillige idræt lever endnu

De seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund viser en fremgang for foreningsidrætten i Lyngby-Taarbæk Kommune. Fra 2018 til 2019 er de lokale idrætsforeninger gået 134 medlemmer frem, så der nu er 22.937 medlemmer fordelt på kommunens 98 foreninger.

På landsplan er der en fremgang i DGI og DIF på 49.274 medlemmer, så det samlede medlemstal i de to idrætsorganisationer nu er på 2.306.288 fordelt på 11.349 foreninger. Det er et historisk højt tal og første gang, der er over 2,3 millioner medlemmer.