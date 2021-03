-Min fornemste opgave er at sikre, at både kunder og mine kolleger er glade og tilfredse, siger den nye bankdirektør, Jesper Schou. Foto: Ricky John Molloy

Send til din ven. X Artiklen: Lokal mand er ny i spidsen for Danske Bank Jesper Schou fra Sorgenfri afløser Henrik Hagstrøm som filialdirektør i Danske Bank i Lyngby. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal mand er ny i spidsen for Danske Bank Jesper Schou fra Sorgenfri afløser Henrik Hagstrøm som filialdirektør i Danske Bank i Lyngby.

Det Grønne Område - 15. marts 2021 kl. 06:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

ANSÆTTELSE Det er en erfaren Danske Bank-mand, som har sat sig i stolen som ny filialdirektør i banken i Lyngby. 59-årige Jesper Schou, der nu afløser Henrik Hagstrøm, startede i Danske Bank i 1980 og havde dermed 40 års jubilæum i banken i 2020.

Han har siden 1987 været leder i forskellige københavnske filialer, senest Frederiksberg Afdeling, og han har derfor et indgående kendskab til banken og en klar holdning til, hvad Danske Bank skal bidrage med i lokalsamfundet.

"Min fornemste opgave er at sikre, at både kunder og mine kolleger er glade og tilfredse. Her gælder det om at kunne yde den bedst mulige rådgivning til kunderne, så de kan tage de bedste valg om deres daglige økonomi. Derudover skal vi selvfølgelig være tilgængelige for kunderne, når de har behov for at bruge banken," siger han.

Banken åben igen

I en periode har corona-restriktionerne betydet, at Danske Bank ikke kunne holde filialen fysisk åbent som normalt, men fra 1. marts har filialerne igen åbnet, nu med åbningstid for betjening mellem 10-13, mens der fortsat kan bookes møder med rådgiverne frem til kl. 18/20.

Danske Banks Lyngby Afdeling er en kassefri filial, hvor kontanthåndteringen alene sker via pengeautomaten og for erhvervskunderne også via døgnboksen.

Desuden er Lyngby Afdeling et af Danske Banks såkaldte kompetencecentre med over 35 ansatte.

Banken har på den måde samlet kompetencerne, så kunderne har mulighed for at få kvalificeret rådgivning, uanset om det drejer sig om ejerbolig, andelsbolig, byggeri, investering eller pension & formue.

Kassen lukket

Lyngby Afdeling har - ligesom langt hovedparten af de øvrige af landets bankfilialer - netop lukket permanent for kassebetjeningen.

Jesper Schou fortæller dog, at to af de "kendte" kundesupportere fortsat er i banken, og at de fortsat står klar til at hjælpe kunderne efter coronanedlukningen.

"Man kan sige, at vi går fra fysisk kassebetjening til hjulpen selvbetjening. Eksempelvis hjælper vi gerne vores kunder med at hæve kontanter i pengeautomaten. Så man kan fortsat få og indsætte kontanter i sin lokale filial - men i automaten," siger Jesper Schou.

Jesper Schou er født og opvokset i Næstved, men har boet med sin ægtefælle Louise og sønnen Rasmus i Sorgenfri siden 2009. Dermed har han et solidt kendskab til lokalområdet, som han i øvrigt vil opfordre til, at alle lokale tænker ekstra meget på i disse corona-tider.

"Husk at støtte vores lokale butikker og virksomheder. Hvis Lyngby og omegn skal fortsætte med at være et attraktivt sted at bo og drive virksomhed, må vi alle være med til at støtte lokalt. Det sikrer lokale arbejdspladser og skattekroner, der kan gavne på velfærdsområder som kultur, skole og sundhed," siger Jesper Schou.