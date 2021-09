Det, der til at starte med lignede konflikt og stor uenighed om modtagelse af afghanske flygtninge, var bare en misforståelse mellem viceborgmester Simon Pihl Sørensen og borgmester Sofia Osmani. Nu er freden og roen genoprettet. Arkivfoto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Lokal konflikt om flygtninge afblæst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal konflikt om flygtninge afblæst

Det lignede uenighed om afghanske flygtninge, men borgmester og viceborgmester talte åbenbart forbi hinanden, for "selvfølgelig skal vi hjælpe dem, der har hjulpet Danmark," er de enige om.

Det Grønne Område - 02. september 2021 kl. 05:48 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Borgmester Sofia Osmanis (K) udmelding om, at Lyngby-Taarbæk - modsat, hvad der blev påstået i en radioudsendelse - bestemt ikke havde meldt sig frivilligt til at tage afghanske flygtninge fik hendes viceborgmester, Simon Pihl Sørensen (S), til at fare i blækhuset med en udmelding om, at kommunen da bestemt netop burde tage imod disse flygtninge helt frivilligt.

Og så var banen kridtet op til konflikt om flygtninge mellem borgmester og viceborgmester.

Men dén konflikt blev afblæst, lige inden den skulle til at blusse op. For de to toppolitikere havde talt forbi hinanden.

Talt forbi hinanden Inden vi når til, hvem der misforstod hvad, skal vi lige omkring først Simon Pihls reaktion og dernæst Sofia Osmanis reaktion på samme.

For da Sofia Osmani i Det Grønne Område havde afvist P4 Københavns udlægning, reagerede hendes viceborgmester sådan her:

"Jeg bakker hundrede procent op om, at Danmark har en stram - men fair - flygtningepolitik. Men selvfølgelig skal vi tage imod de afghanere, der har stået danske soldater bi. Alle ved, at Taliban kun behandler dem på en måde. De har sat deres liv på spil og hjulpet vore soldater og myndigheder i kampen mod det sorteste. De er kammerater i krig for frihed og ligestilling. En kamp, vi har tabt. Men man efterlader ikke sine kammerater til den visse død. Selvfølgelig skal Lyngby-Taarbæk tage sin andel helt frivilligt. Det er en æressag," sagde Simon Pihl Sørensen til Det Grønne Område.

Og så kom det til at fremstå, som om at Lyngby-Taarbæks borgmester ikke ønskede at være med til at beskytte de afghanere, som havde hjulpet Danmark.

"Jeg tror, vi taler forbi hinanden - og det er jo egentlig lidt ærgerligt," siger Sofia Osmani til Det Grønne Område:

"Jeg er helt enig i, at vi selvfølgelig i Danmark skal tage imod de afghanere, der har arbejdet for os og hjulpet os."

En god tradition Sofia Osmani fortæller, at hun blev kontaktet af P4 på baggrund af en rundspørge i dagbladet Politiken. Her udtalte hun sig ikke om afghanske flygtninge, fortæller hun til Det Grønne Område:

"Det er bare ikke den specifikke gruppe, jeg blev spurgt til af Politiken - og dermed heller ikke en så specifik målgruppe, jeg udtaler mig om til DGO. Den målgruppe har Folketinget jo besluttet at tage imod, så de kommer," siger hun - og uddyber:

"Afghanske flygtninge er jo potentielt enhver afghaner, der flygter. Det, Simon omtaler, er de helt specifikke personer, som Folketinget har valgt at hente til Danmark. Det er jo alt andet lige en meget lille delmængde af alle de, der måtte ønske at flygte fra Afghanistan."

"For mig handler spørgsmålet om, hvorvidt vi derudover aktivt skal påvirke flygtningepolitikken ved at sige, at vi gerne vil modtage yderligere. Og der mener jeg, at vi her i kommunen har en god tradition for at overlade den debat til Christiansborg - og så løse opgaven, når vi får den. Uden stor ståhej og uden at gøre det til genstand for store politiske debatter," siger Sofia Osmani.