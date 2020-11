Niels Peter Gestsson Wang Arskog fylder 75 år. Pressefoto

Lokal journalist fylder 75 år

Det Grønne Område - 27. november 2020

Niels Peter Gestsson Wang Arskog, som lørdag 28. november fylder 75 år, kan se tilbage på et usædvanligt liv - noget udover det, der er forundt de fleste.

I sine 75 år har han boet og arbejdet i fem lande, 50 byer, haft 35 fuldtidsjob siden skoletiden, er født med to statsborgerskaber - dansk og islandsk. Familielivet har budt på tre ægteskaber, to børn, fire børnebørn - og et oldebarn inden jul.

Gennem livet har Niels Peter varetaget et utal af tillidshverv - formands-, næstformands- og bestyrelsesposter i journalisternes verden, i den politiske verden og indenfor socialt arbejde.

Han er på 11. år bestyrelsesmedlem i Dansk Journalistforbunds største kreds, bestyrelsesmedlem i foreningen Journalisterne i DJ, som han var med til at stifte for seks år siden, kasserer i Foreningen af Arbejdsmarkedsjournalister og revisor i flere andre journalistiske sammenhænge, bl.a. i Journalisternes Veteranklub.

Efter sin mesterlære-uddannelse som journalist på Svendborg Avis og Ny Tid i Aalborg blev han fra 1967 informationsmedarbejder og uddannet som officer i Frelsens Hær, hvor det gennem 12 år især var børne- og ungdomsarbejdet og det sociale hjælpearbejde, som optog ham. Han var leder af Frelsens Hærs arbejde i en række byer (Kongens Lyngby, Fredericia, Rønne, Svendborg og Nakskov) i Danmark, han har også i to omgange arbejdet ved Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i England.

I nogle år var han desuden leder af fængselsarbejdet (som bestod i at være social kontakt) og derigennem fast gæst i alle de danske statsfængsler for at bistå de indsatte og deres familier.

"Jeg er nok en af de få danskere, som har overnattet i alle danske statsfængsler - undtagen Herstedvester", fortæller han ofte med et smil.

Men han længtes tilbage til journalistikken og blev redaktør og informationskonsulent i Dansk Ungdoms Fællesråd i 1979. Han lod sig dog overtale til et tilsvarende job i LO i 1982. Her var han som medlem af Socialdemokratiets medieudvalg med til at "bryde Danmarks Radios monopol" og skabte lokalradio/lokal-tv ordningen i Danmark. Han var således med til at sætte gang i 38 lokalradiostationer og otte tv-stationer rundt i landet i arbejderbevægelsens regi - og blev selv chef for lokal-tv-stationen i Hovedstaden (CityTV).

I 1987 blev han redaktør og informationschef i Centralforeningen for Stampersonel (CS) og skiftede i 1990 til jobbet som lokalredaktør på Aalborg Stiftstidende (i dag: Nordjyske Stiftstidende) i Hadsund. Og fem år senere til et tilsvarende job på Dagbladet Køge i Store Heddinge.

Og det var så herfra han allerede året efter rev teltpælene op og flyttede til Beijing, hvor han knapt var landet, før den kinesiske leder Deng Xiaoping døde, og et nyt kapitel i den kinesiske historie skulle rapporteres. Niels Peter blev i 1996 således den første fastboende danske udenrigskorrespondent i Kina for danske og nordiske medier som DR, TV2, Kristelig Dagblad, Information og islandske Morgunbladid. Det blev til 12 år i Kina, hvor han beskrev Kinas fantastiske udvikling til økonomisk supermagt. I 2008 vender Niels Peter tilbage til Danmark, hvor han med udgangspunkt i hjemmet i Kongens Lyngby fortsat arbejder freelance med journalistik og med sit engagement i organisations- og foreningslivet.

"Men jeg synes, det er forfærdeligt med Covid-19 epidemien, som ikke blot har lagt mennesker ned, men også sat en stopper for det aktive forenings- og kulturliv, hvor mennesker mødes og udvikles. Jeg savner de mange møder og arrangementer, jeg ellers plejer at tilrettelægge og deltage i," lyder det fra den 75-årige fødselar, der også har måttet udskyde den store 75-årsfest til næste år. Dagen fejres derfor kun med den nærmeste familie.