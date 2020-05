Trygheden i nabolaget og tilliden til Nordsjællands Politi ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune over landsgennemsnittet og er blandt det højeste niveau i Nordsjællands Politikreds. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Lokal høj tillid til politiet og stor tryghed i nabolaget - men der er også plads til forbedringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal høj tillid til politiet og stor tryghed i nabolaget - men der er også plads til forbedringer

Lyngby-Taarbæk Kommune ligger i toppen i Nordsjælland og over landsgennemsnittet, når det kommer til tryghed i nabolaget og tillid til politiet.

Det Grønne Område - 30. maj 2020 kl. 18:30 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang har Rigspolitiet undersøgt tryghed i borgeres nabolag og tillid til politiet blandt Lyngby-Taarbæk Kommunes indbyggere, og Nordsjællands Politis politidirektør, Jens-Christian Bülow, og borgmester Sofia Osmani (K) vurderer, at der er grund til at glæde sig over resultatet.

Borgeres oplevelse af tryghed i deres nabolag først.

"Tryghedsprocenten er højere end landsgennemsnittet og blandt de højeste i Nordsjælland, så det er vi naturligvis glade for," siger Jens-Christian Bülow.

- Er det et tilfredsstillende niveau?

"Ja. Der er ingen tvivl om, at vi helst vil have, at alle borgere føler sig trygge. Det er imidlertid meget individuelt, hvad det er, der skaber tryghed eller og utryghed. En hændelse bliver opfattet forskelligt, så det, der gør én borger utryg, har ikke nødvendigvis samme betydning og effekt for en anden borger," siger han.

Borgmesteren havde selvsagt gerne set, at tryghed og tillid var helt i top. Men mindre kan dog også gøre det.

"Målet må jo altid være, at alle borgere føler sig trygge i deres nabolag. Set i det lys, ville 100 pct være optimalt, men jeg tror det er meget svært at opnå. Der er jo til dels tale om en subjektiv vurdering. Derfor er et tal på 86,4 pct ganske pænt, og det viser, at lang de fleste borgere oplever en tryg hverdag." siger Sofia Osmani.

Ønsker højere tillid Fire ud af fem adspurgt tilkendegiver, at de har tillid til, at politiet kan hjælpe dem, hvis de får brug for det. Det tal måtte gerne være højere, lyder det fra politidirektøren.

FAKTA Trygheds-

undersøgelsen

Rigspolitiet har for syvende gang gennemført Politiets Tryghedsundersøgelse, der måler borgernes tryghed i relation til kriminalitet i deres nabolag samt borgernes tillid til politiet. For første gang indeholder undersøgelsen tal på kommunalt niveau.

Man har spurgt "På en skala fra 1-7, hvor 1 er 'jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag' og 7 er 'jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag', hvor tryg eller utryg føler du dig så? Med nabolag menes det område, der umiddelbart omgiver din bopæl.

I Lyngby-Taarbæk Kommune svarede 86,4 procent 1-3 til spørgsmålet. På landsplan er tallet 85,6 procent og i Nordsjællands Politikreds 84,4 procent.

Man har også spurgt "Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det."

I Lyngby-Taarbæk Kommune svarede 80,2 procent ja. På landsplan er tallet 82,6 procent. I Nordsjællands Politikreds er det 79,9 procent.

Kilde: Rigspolitiet "Vi vil selvfølgelig gerne have, at en højere andel har tillid til, at vi kan hjælpe dem, hvis de får brug for det," siger han og fortæller, at undersøgelsen ikke kommer nærmere ind på, hvorfor hver femte ikke har tillid til, at politiet kan hjælpe dem.

- Kan det skyldes, at der er en uoverensstemmelse mellem de forventninger, som borgerne har, og de opgaver, som politiet kan og skal løse?

"Det kan bestemt ikke udelukkes, at vi kan blive bedre til at forklare, hvad årsagen er til, at vi for eksempel ikke altid har mulighed for at sende en patrulje her og nu, eller hvordan vi behandler og prioriterer de mange og meget forskellige anmeldelser, som vi får hver dag," siger han og giver sit bud på, hvordan tilliden forbedres.

"Politiet har iværksat initiativer, der blandt andet handler om, hvordan vi møder voldtægtsofre på, og muligheden for at borgerne kan få en status på deres sag, hvis der er tale om personfarlig kriminalitet. Der er desuden udviklet et fast koncept for den gode samtale mellem borgeren og politiet. Vi skal gøre os umage i alle faser af borgerens sag lige fra det første møde eller anmeldelse og under sagsbehandlingen. Alle borgere skal opleve, at vi tager dem og deres sag alvorligt," siger han.

Flere ressourcer til politiet Sofia Osmani fortæller, at hun mener, at Nordsjællands Politi gør et godt stykke arbejde. Inden for den ramme, de har til rådighed.

"Ordningen med områdebetjente har øget politiets synlighed, men jeg så gerne, at politiets var endnu synligere i gadebilledet, at der blev slået hårdere ned på salg af stoffer, og at opklaringsenhed for indbrud var højere. Men der er ikke andre områder, hvor jeg synes politiet skal gøre mindre, så det handler jo om politiets budgetter, og den måde, som Folketinget har valgt at prioritere området på," siger hun.

I foråret skulle en politireform være diskuteret. Men coronakrisen kom i vejen. Sofia Osmani lægger dog ikke skjul på, at hun i den henseende gerne ser, at politiet tilføres flere ressourcer.

- Du har partifæller på Christiansborg. Hvad har du gjort for at gøre opmærksom på dine ønsker om endnu mere synligere politi i gadebilledet, at der bliver slået hårdere ned på salg af stoffer, og en højere opklaringsprocent for indbrud var højere på Christiansborg?

"Jeg er løbende i dialog med mine kollegaer på Christiansborg om dette og mange andre emner. Jeg tror dog ikke, at det er mine partifæller, der skal overbevises. Den Konservative Folketingsgruppe har altid arbejdet for en stram retspolitik og de nødvendige ressourcer til politiet," siger hun.