Lokal direktør fra Brede fylder 50 år

Adm. direktør i Dansk Kulturinstitut Camilla Mordhorst, fyldte 50 år tirsdag 8. september.

Som 18-årig drømte Camilla Mordhorst om at blive diplomat. Hun ville læse statskundskab, men skiftede uddannelsesretning i sidste øjeblik, da hun ikke syntes statskundskab var en stor nok udfordring. I stedet gik hun den humanistiske vej og blev cand.comm. i kommunikation og europæisk etnologi. Senere efterfulgt af en ph.d.-grad fra Roskilde Universitet.

At gå den lige vej har aldrig været i Camilla Mordhorsts interesse. Foruden at være den første kvindelige direktør for M/S Museet for Søfart, overtog hun posten, da museet havde store økonomiske udfordringer. Efter en stor turn-around af museets økonomi og en markant stigning i besøgstal var arbejdet gjort. Camilla Mordhorst fik efterfølgende job som vicedirektør på Nationalmuseet, hvor hun nu kunne betræde gangene som den eneste kvinde i direktionen.

At være den eneste eller første kvinde, var derfor ikke nogen ny oplevelse, da hun i 2019 takkede ja til at blive Dansk Kulturinstituts første kvindelige administrerende direktør - efter 80 år med mænd i stolen.

Nysgerrighed på verdenen Camilla Mordhorst, der bor i Brede, voksede op i Smørumnedre lidt uden for Ballerup, i et hjem omgivet af musikinstrumenter og en naturlig nysgerrighed på verden.

Begge forældre var naturgeografer og globetrotter, hvilket medførte, at hun allerede som barn havde oplevet store dele af verden og dens forskellige kulturer. At rejserne foregik på nulbudget med et telt på ryggen, bar oplevelserne ofte præg af. Familien befandt sig blandt andet i Tanzania over en længere periode, da landet led under en voldsom madkrise, som resulterede i, at de levede på rationer.

På selvsamme tur måtte den dengang 13-årige Camilla løbe for livet, da hun blev jagtet af en rasende elefant, efter hun ved et uheld havde placeret sig mellem elefanten og dens unge.

Trangen til at turde satse og ikke gå den lige vej stammer på mange måder fra hendes eventyrlystne barndom, og det har sat aftryk i hendes arbejdsliv. Der gik ikke langt tid fra Camilla Mordhorst havde taget plads i stolen som administrerende direktør for Dansk Kulturinstitut, før hun igangsatte en helt ny strategi, der i højere grad skulle binde udenrigspolitik og kulturinstituttet sammen. En strategi, der insisterer på, at arbejdet med kunsten og kulturen skal tages derhen, hvor der virkelig er noget på spil for Danmark. Derhen hvor det kan gøre en forskel og fremme værdier som ligestilling, ytringsfrihed og en mere bæredygtig fremtid. Sidenhen har instituttet indledt store samarbejder med både EU og Udenrigsministeriet.

Camilla Mordhorst bor i Brede og er gift med lektor på CBS, Mads Mordhorst. Sammen har de to voksne børn.