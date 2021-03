Lokal bliver formand for epidemiudvalg

corona Stinus Lindgreen (R), folketingsmedlem valgt i Lyngby-kredsen, er blevet formand for Folketingets nye epidemiudvalg. " Jeg glæder mig til arbejdet i det nye, vigtige udvalg. Der bliver helt sikkert nok at se til," skriver han på Twitter. Som led i epidemiloven skal Folketinget have et epidemiudvalg. Restriktioner må ikke have et flertal i epidemiudvalget imod sig. Det skal sikre en langt højere grad af parlamentarisk kontrol og medindflydelse. Udvalget består af 21 medlemmer.