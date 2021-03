Jesper Rasmussen har sammen med en række borgere i Sorgenfri gjort indsigelser mod planerne om en midlertidig mobilmast i området. De foreslår, at den i stedet placeres på taget af højhusene på Grønnevej, som ses i baggrunden. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Lokal bekymring over udsigten til en 30 meter høj nabo: 'Nogle beboere får en gittermast nærmest ind i stuen' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal bekymring over udsigten til en 30 meter høj nabo: 'Nogle beboere får en gittermast nærmest ind i stuen'

En 30 meter midlertidig mobilmast foreslås opstillet i Sorgenfri til stor ærgrelse for områdets beboere. De peger på taget af enten Hummeltofteskolen eller Højhusene som et alternativ.

Det Grønne Område - 15. marts 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Blikket skal ikke hæves meget, når man kigger på rækkehusene på Kaplevej i Sorgenfri. Som perler på en snor strækker de et-to-etagers huse sig symmetrisk ned ad vejen.

I horisonten mod øst troner de karakteristiske hvide højhuse på Grønnevej. Det samme gør Hummeltofteskolen. Både højhusene og Hummeltofteskolen skyder yderligere i vejret med antenner på taget.

Og står det til Lyngby-Taarbæk Kommunes forvaltning og TDC skyder en 30 meter høj midlertidig mobilmast i vejret ved hjørnet af Kaplevej og Løvgårdsvej inde på boldbanerne.

Det har 22 husstande på Rosengårdsvej i Sorgenfri svært ved at se det fornuftige i. Så man har sendt en indsigelse til kommunen.

"Vi anmoder Lyngby-Taarbæk Kommune om at afvise ansøgningen fra TDC/KPR Towers A/S," skriver man og henviser blandt andet til, at man mener, at planen er i strid med Lyngby-Taarbæk Kommunes egne retningslinjer for antenner/master.

Kan blive forlænget Én af de beboere på Rosengårdsvej, som har været med til at gøre indsigelse, er Jesper Rasmussen. Spørger man, hvad problemet er, lyder det: Den er for høj, naboerne er informeret for sent, for få er blevet informeret, og at den er midlertidig.

Det sidste først.

"Hvad pokker gør vi bagefter? Hvor lang tid skal den stå der? Planloven siger, at tilladelsen gives som en tre-årig dispensation og ved udløbet af en dispensationsperiode vil kommunen uden høring kunne forny dispensationen for en ny tre-årig periode. Hvis det er sagligt begrundet vil kommunen kunne forny dispensationen et ubegrænset antal gange. Hvis der ikke er nok dækning, når de tager masten ned, kan de sige, at der skal forlænges," spørger han.

Stikker fuldstændig ud Nabolagets lokalplan siger, at der kun må bygges 12,5 meter i højden. Derfor vil den nye nabo stikke noget ud.

"Det er et æstetisk problem, for den kommer jo til at stikke fuldstændig ud," siger han og fortsætter:

"Nogle beboere får en gittermast nærmest ind i stuen. Og man ved, at den hyler og skriger, når det blæser. Skal man sælge sit hus, er det heller ikke rart, at der står sådan en ting," siger han.

Og når man bakser med planer af den størrelse, burde man nu nok finde tid til at informere i god nok tid - og til så mange som muligt. For der er nu en del, der får udsigt til den, når den rager 30 meter i vejret, lyder det fra Jesper Rasmussen.

"Kommunen har haft ansøgningen liggende siden sommer. Men informationerne kom ud til naboerne i slutningen af januar, så vi havde kun to-tre uger til at gøre indsigelser. Og i brevet stod der alligevel, at kommunen står frit med hensyn til den endelige afgørelse.," siger han og tilføjer:

"Det føles lidt, som om at de bare tromler hen over os."

Alternativ placering Beboerne har søgt aktindsigt i sagen. Og de mener, at kommunen har sagt ja til et projekt, som de ikke kendte det fulde omfang af.

"Vi kan i aktindsigten se, at kommunen har skrevet lejekontrakten på arealet, masten skal stå på, inden ansøgningen er indsendt. Kommunen må jo have accepteret, at der skulle stilles en mast op uanset hvad. Man har ikke set ansøgningen, men man giver lejekontrakten. Kommunen har fået indblik i, at TDC gerne vil stille en mast op, og vi kan se, at de kun har beskrevet, hvad de vil stille op dernede. Det er først i ansøgningen, at man siger, at det er en 30 meter høj gittermast," siger han og peger sammen med de andre beboere på de højere bygninger et stykke længere væk som en løsning.

"I stedet for at etablere en 30 meter høj telemast vil vi foreslå, at TDC monterer nye antenner på taget af Hummeltofteskolen og 'højhusene' på Grønnevej 247-261. De to andre teleoperatører i Danmark (Telia og 3) har i mange år haft antenner på disse bygninger til dækning af Sorgenfri-området. Masteloven fastlægger blandt andet, at mobiloperatørerne har pligt til at deles om masterne, så der ikke kommer unødvendigt mange master i landskabet," skriver beboerne i indsigelsen.

Sagen behandles i Byplanudvalget senere denne måned.

Ikke muligt Centerchef i Lyngby-Taarbæk Kommune, Sidsel Poulsen, fortæller, at ansøgeren allerede har vurderet, at de alternative placeringer ikke er en mulighed.

"Ansøgeren har undersøgt, om mobilmasten kan placeres på højhusene eller Hummeltofteskolen. Men det er ikke muligt at sætte en mobilmast på højhusene eller på Hummeltofteskolen, da dette ikke

dækker området. Placeringen på Hummeltofteskolen er endvidere for tæt på masten på Virumvej 43, og så vil dækningen blive ringere," siger hun og fortsætter:

"Vi har fået ansøgningen, fordi området ikke har ordentlig dækning. Det vil ikke hjælpe på underdækningen, hvis den placeres på højhusene eller Hummeltofteskolen. Men det er ikke det samme som, at den ikke kan placeres andre steder end i det hjørne, hvor det er foreslået," siger hun.

Det bliver nu op til politikerne i Byplanudvalget at træffe en beslutning i sagen.

"Vi har fået mange indsigelser, og de vil sammen med ansøgningen blive forelagt for Byplanudvalget i næste uge," siger hun.

Byplanudvalgets møde er onsdag 17. marts.