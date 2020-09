Lokal bank får 37-årig bankdirektør

"Helt indledningsvist glæder jeg mig til at lære nye kolleger at kende. Jeg ser frem til at opleve at være en del af kulturen i Sparekassen Kronjylland, som netop er blevet kåret til Europas bedste store arbejdsplads og til at få organisationens DNA ind under huden," udtaler Søren Bøgh Berg.