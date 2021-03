Løvens Hule: Først blev han brændt af, men senere tændte han lyset i løvernes øjne

?Livet her er ren idyl, og at flytte til Virum fra Frederiksberg er det bedste, vi nogensinde har gjort, Alt det området tilbyder lige fra gode naboer til forældrene i skolerne og de rekreative området er fantastisk. Når man har tre børn, så kan man godt få angst i maven, når man slipper børnene løs inde i byen. Men ikke her,? siger Peter Scheibel, der her er foreviget med Jacob Risgaard fra Løvens Hule.

Noma, Bæst og Meyers havde allerede set potentialet i Nordicwoods. Jacob Risgaard så det også, da Peter Scheibel præsenterede sit produkt i Løvens Hule.

Det Grønne Område - 19. marts 2021

12 timer gik der, fra Peter Scheibel, Virum, en søndag eftermiddag i august blev ringet op midt under sin kones fødselsdag, og til han stod foran et kamerahold og ikke mindst fem investorer fra Løvens Hule.

"Det, der skete, var, at det blev optaget mit i coronatiden, og de havde fået et afbud og stod med et hul mandag morgen. Og så ringede de til mig og spurgte, om jeg kunne stå klar kl. 10 næste dag. Det kunne jeg jo ikke sige nej til, for det er en fantastisk chance at få," siger Peter Schibel.

Fødselsdagskagen, som han sad med på tallerkenen, blev hurtigt spist færdig, hvorefter han trak han sig tilbage og gik igang med at forberede sin præsentation.

"Jeg kan godt lide at komme op på ølkassen og råbe mit budskab ud," siger Peter Scheibel.

Hvad. der kom ud af forberedelsen og budskabet på ølkassen. kunne hele Danmark overvære, da afsnittet blev vist på DR1 for et par uger siden.

På gulvet stod Peter Scheibel. Helt alene. Dog flankeret af to tårne med brænde.

Ikke videre sexet, som løverne sagde.

Men bare det at få fat i de to tårne med så kort varsel, var et bevis på, hvor hurtigt hans virksomhed er i stand til at levere, fortalte han løverne.

"Vi har dag til dag levering, og derfor kunne jeg komme næste morgen med brændet og vise dem mit produkt," fortæller Peter Scheibel til Det Grønne Område.

Plantet skov i Aalborg Mange kan levere brænde. Men få kan ifølge ham levere ikke blot fra dag til dag, men også tilbyde brænde, der ikke udleder sod og farlige partikler.

Rygtet om det miljøvenlige brænde havde allerede inden hans optræden i Løvens Hule spredt sig som en steppebrand både blandt private og virksomheder.

"Vi har aftaler med både Noma, Meyers og Bæst, der bruger vores brænde. Og det gør mange pizzeriaer, der har træfyret stenovne også. Blandet andet flere i Lyngby," siger Peter, der i sin tid tilmeldte sig Løvens Hule, fordi han gerne ville ud over grænserne med sit produkt.

Og det var dét, han fik overbevist en af løverne - Jacob Risgaard - om.

Han tilbød at investere 1 million kroner i virksomheden mod at få en trediedel af virksomheden Nordicwoods, som Peter ene mand etablerede i 2016.

"Vi optog i august, og de efterfølgende måneder har vi arbejdet på, hvordan vi kunne møde hinanden med vores ideer," siger Peter.

Og det er gået virkelig stærk siden. En ny hjemmeside er kommet op at køre, hvilket betød, at Peter i en periode kunne fordoble antallet af ansatte. Nemlig fra en - ham selv - til to. Nu er han alene igen.

Desuden har Nordicwoods plantet de første 1000 træer i samarbejde med Growing Trees.

"Planen er, at der kommer en 16 hektar stor skov nord for Aalborg, og vi er ved at lægge de sidste planer. Jeg vil gerne have noget tema ind over det og have en åben skov, der kan bruges. Tanken er, at der i løbet af de kommende 5 til 10 år kommer mere biodiversitet i området og en skov, som man kan bruge til overnatte i og gå på oplevelse i," siger han.

Træerne fra skoven skal ikke fældes. Brænde får firmaet fra statsskove i Polen og Lithauen.

"Vi køber det af stadsskove, hvor de genplanter," siger han.

Fra insulin til brænde Det er noget af en karrieremæssig omvæltning Peter har taget.

"Faktisk kommer jeg fra Novo Nordisk, hvor jeg var ansvarlig for insulinproduktionen i Danmark. Jeg er logistikuddannet og har siddet med virksomhedsledelse i flere virksomheder. På et tidpunkt, hvor jeg skulle kigge på produktion af industriventilatorer, og hvor vi potientielt skulle producere ventilatorer, mødte jeg en tysk ingeniør, der producerede det her brænde, der er et renere produkt, end noget man kunne få på det danske marked. Samtidig oplevede jeg det danske marked sådan lidt håndslagsagtigt. De sender en faktura, og du ved egentlig ikke, hvilket produkt, du modtager," siger han.

Tanken om at kunne levere et renere produkt til danske brændeovne og stenovne kunne ikke slippe ham.

Og i 2018 sagde han sin stilling op.

"Jeg tænkte, at chancen for at slippe sit iværksætterbarn løs, får man kun en mulighed for. Den tanke kunne jeg ikke slippe og tænkte, at jeg kunne komme tilbage til en sikker stilling, men at det her er noget, der kun opstår en gang i livet," siger han.

Som enmandsfirma er der grænser for, hvor langt man kan tage sin virksomhed.

"Jeg ville fokuseret på den danske marked, men havde brug for hjælp til at tage det videre," siger han.

Og det er her, at Jesper Risgaards internationale organisation og kontakter har mulighed for at give ham den sparring, han har brug for.

"Jeg har fået muligheden for at få en af Danmarks ypperste erhvervsmænd med på den rejse. Lige nu er det kun mig og Jacob, der kaster kræfter ind i virksomheden, men hen over sommeren får vi behov for at ansætte flere. Målet er at bibeholde positionen på det danske marked, og når der er mulighed og ressourcer er det at tage det udenlands," siger Peter Scheibel.

