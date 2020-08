Lørdage i september: Historisk rundtur ved Brede Værk

Især i storhedstiden som klædefabrik udmærkede samfundet omkring værket sig. Her sørgede fabrikanten for velfærd til sine arbejdere. Hans investering gav ham til gengæld produktive og loyale medarbejdere.

"Mange forbinder industrihistorie med osende skorstene og storby, men i disse naturskønne omgivelser ved Mølleåen udviklede der sig et helt særligt samfund. Et samfund, der var forud for sin tid, og som trækker tråde til vores velfærdssamfund i dag. Den historie glæder vi os til nu at kunne dele med publikum igen," udtaler vicedirektør på Nationalmuseet Erik Als i en pressemeddelelse.