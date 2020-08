Lørdag på Lindegaarden: Unge violin-talenter giver koncert under lindetræet

Vejrudsigten siger sol og sommer, og det kunne næppe passe arrangørerne af koncerten den 15. august kl. 16 bedre. Koncerten finder nemlig sted under åben himmel - eller retter under lindetræet på Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8 i Bondebyen.

Grundet de retningslinjer der anbefales af sundhedsmyndighederne anbefales det, at man reserverer en plads ved at købe billetten, som koster kr. 100 for voksne og kr. 50 for børn og studerende. Billetter: kortlink.dk/27fuu eller lindegaardskoncerterne.dk/billetter.