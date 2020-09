Lørdag og søndag: Smag på sommerens høst

Her står flittige frivillige fra museets mange laug klar med smagsprøver på æblesorter, kartofler og alt det andet, der er spiret frem hen over sommeren. Og har man fundet et æble, man synes smager særlig godt, er der mulighed for at købe et træ med hjem til udplantning i egen have ligesom der vil være salg af frø og planter.