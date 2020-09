Lørdag: Gratis børneteater på Kulturtorvet

Frk. Geert elsker solsikker, gule og store ... som solen. Når hun kommer sine frø i jorden, kommer der solsikker op over det hele. Men en dag, da hun skal så sine frø, ligger der et æg på græsset. Det er det største æg, hun nogensinde har set, og hun er sikker på, der er noget inde i ægget. For det føles tungt og lidt levende. Nu er det bare at vente...

Ro, Poesi, og Magi er nøgleordene for "Det lille Verdens Teaters" forestillinger, der skal være en oplevelse for børnene. Derfor bliver alle forestillinger også altid afprøvet for et indbudt publikum, inden for aldersgruppen, før de kommer ud i verden. Det gælder også for fortællingen om "Ægget".