Løchte og Lyngby tabte: Løjtnanten slog sin kaptajn

Forrygende tennis, da Holger Rune og Frederik Løchte mødtes i holdkampen, som HIK vandt 5-1 over Lyngby.

Efter sejre over de regerende danske mestre fra Give og Hørsholm/Rungsted i sæsonens to første runder i Elitedivisionen mødte Lyngby op med en god portion optimisme til weekendens opgør mod HIK, der i sidste sæson missede medaljespillet og er stærkt opsat på at kvalificere sig til slutkampene i år.