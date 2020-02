Livskrise: Kurt Bengtsen hjælper mænd med at komme videre i livet

Da Kurt Bengtsen som 64-årig blev pensioneret fra en stilling som socialrådgiver i Familiebehandlingen på Vesterbro, blev han hurtigt klar over, at hans liv fortsat skulle fyldes med meningsfyldt arbejde.

"Det er et kæmpe spring at blive pensionist, når man har været på arbejdsmarkedet, fra man var 16 år. Man mangler kollegaer og at gøre noget, der for alvor giver mening. Og for mig giver det mening at hjælpe andre," siger Kurt Bengtsen, hvis karriere på arbejdsmarkedet startede, da han efter 10 år på Lindegårdsskolen fik en læreplads hos Tøjeksperten Willadsen på Lyngby Hovedgade. Senere begyndte han 'forfra' i skolen, tog først realeksamen, efterfulgt af HF på tre år, hvorefter han uddannede sig til socialrådgiver.

Siden 1979 har han arbejdet som sådan blandt andet i Kirkens Korshær, på Behandlingshjem for tilknytningsforstyrrede børn i Nærum og senest 16 år i familiebehandling sammen med et team af sundhedsplejere og pædagoger.

"Jeg ville godt bruge min professionelle baggrund i frivilligt arbejde, og da jeg læste om, at Kom Videre Mand startede en gruppe i Gentofte, tænkte jeg, at det var her, at jeg kunne bruge mine kompetencer," siger han.

Det blev først til to år i gruppen i Gentofte efterfulgt af et kursus som gruppevejleder, hvilket gav ham mulighed for at starte en gruppe op i Lyngby-Taarbæk Kommune.