Livlig grøn debat til borgermøde

mILJØ Adgangsbegrænsning, afstandskrav og håndsprit kunne ikke lægge en dæmper på en livlig og engageret diskussion, da der for kort tid siden var borgermøde om den grønne dagsorden i Lyngby Taarbæk. Det var SF, der havde inviteret til mødet for at få input til de nationale og lokale planer for klima, miljø og natur. SF's nye folketingskandidat Niels Haxthausen, der er med til at formulere det nationale program, var meget tilfreds med, hvad han kunne tage med hjem til det videre politiske arbejde.