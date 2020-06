Liv i Lyngby den 5. september: Men corona gør byfesten anderledes

Datoen for dette års byfest Liv i Lyngby er meldt ud nu, og det bliver den 5. september.

Men præcis, hvordan byfesten kommer til at foregå, ved arragørerne endnu ikke.

"Lige pt ved vi ikke, hvad der kommer til at ske i forhold til dette års Liv i Lyngby. Vi håber på at kunne afholde den årlige byfest, men det vil i så fald blive under andre former end normalt. Vi afventer næste udmelding fra Statsministeriet i forhold til, hvad der vil blive tilladt indenfor Sundhedsmyndighedernes retningslinjer," skriver Liv i Lyngby på Facebook. las