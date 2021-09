Der er masser af aktiviteter for børn til årets Liv i Lyngby. Bl.a. bådebygning med Opfinderskolen

Liv i Lyngby: Her kan børnene more sig

Byfesten Liv i Lyngby byder den 4. september på et væld af aktiviteter for børn, hvor de bl.a. kan laves sjove forsøg, slås mod trolde, besøge Pengekøbing, komme på sushiskole og få autografer af Lyngby spillere.

Her kan man bl.a. bygge mini-drager og sætte selvbyggede både i en lille mobil sø i selskab med Opfinderskolen. Eventyrridderne kommer også på besøg med en kamparena, hvor de modige børn kan slås mod trolde eller blive malet som alt fra orker til sommerfugl.

Nøj, det er for børn. Dette års Liv i Lyngby har en masse aktiviteter på programmet for børn.

Danske Bank inviterer indenfor i Mini Pengekøbing, hvor Isbjerget bl.a. lærer børnene om hvor mange is, man skal undvære for f.eks. at spare op til en iPad.

Fra boden hos Kulturmiljøer i Københavns Omegn er der skattejagt rundt i det hemmelige Lyngby og mulighed for at male sin by på det store lærred.

Hos Lyngby Boldklubs stand kan børnene spille street-fodbold med Lyngbyspillere og hilse på maskotten Haakon. Louis Nielsen får også besøg af deres maskot Super Louis og uddeler gratis slush Ice, mens Nordea sørger for ansigtsmaling til børnene.