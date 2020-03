Listen er blevet endnu længere: Her kan du se, hvor du kan hente din aftensmad

over take away steder og åbne fødevarbutikker i Lyngby-Taarbæk Kommune under coronakrisen:

Det Grønne Område er i gang med at skabe et overblik over, hvilke butikker der fortsat har åbent i hele kommunen – hvad enten det er det central Lyngby, Sorgenfri Torv, Virum, Lundtofte, Ørholm, Brede og Taarbæk.

Vi har skrevet ud i forskellige grupper på Facebook for at få tilbagemelder til et samlet overblik over, hvor man kan købe dagligvarer og take away-mad.

Send meget gerne en email med tips om åbne steder til lars.schmidt@sn.dk.