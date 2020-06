Se billedserie Lillan Albeck ved sit lille hus i Kærparken, hvor hun i fire år har boet alene, mens manden Henning var på plejehjem. Foto: Frank S. Pedersen

Lillans mand døde med corona: "Henning var stærk meget længe"

Det blev en god afsked. Men som pårørende til en dement savner Lillian Albeck kommunikation fra kommunen og det restriktionslukkede plejecenter. I lang tid havde hun på grund af corona ikke mulighed for at besøge sin mand.

"Den sidste morgen plukkede jeg blomster i haven for at tage dem med på hospitalet. Dagen før havde han sagt 'Elskling' til mig tre gange, et ord han med sine sygdomme havde svært ved at sige, jeg tror det var hans måde at sige farvel til mig," fortæller Lillan Albeck bevæget om det, der skulle blive hendes sidste dag med manden Henning, der var indlagt på Gentofte Hospital med flere følgesygdomme efter en coronainfektion.

Lægerne besluttede, at iltmasken var til for stor gene for Henning.

"Henning var stærk meget længe og jeg var sikker på, at han nok skulle komme igennem det. Jeg fik lov at være med på hospitalet og som en af holdet iført sikkerhedsudstyr fik jeg lov til at made ham. Jeg regnede med, at så længe han spiste og drak, så ville hans krop gerne blive her," fortsætter hun sin historie.

Talerør for pårørende Sidst Det Grønne Område talte med Lillan Albeck var i marts, da corona-nedlukningen stadig var ny, og hun delte sine frustrationer over ikke at kunne besøge sin demensramte mand på plejecenteret. Og sine bekymringer for, hvordan Henning ville klare adskillelsen, når hun ikke kunne vise sin kærlighed og omsorg på grund af smittefaren.

Som talerør for alle de pårørende i samme situation, inden restriktionerne blev lempet og udendørs enkeltvise besøg på plejecentrene blev tilladt.

"Jeg kan kun takke personalet på Bredebo, der altid var der for mig, også når jeg kom til at ringe på forkerte tidspunkter for at snakke. De tog billeder af ham og sendte til mig, og fortalte om hans smil, når han hørte mit navn og hjalp ham med at holde telefonen, så vi kunne tale sammen," husker hun tilbage.

Savner information Men da besøg blev muligt var det for sent for Henning, der trods isolationen alligevel blev smittet med corona-virus.

"Det må jo have været noget personale. Jeg ved fra mig selv, hvor let det er at komme til at gøre noget forkert, hvor svært det er at ændre sine vaner. Bare et lille host lige ved siden af Henning kan jo have været nok. Jeg ved fra det Det Grønne Områdes facebookside (2. april, red.), at der tidligere var andre smittede på Bredebo. Jeg synes godt at kommunikationen fra plejecentrene til de pårørende kunne være bedre, for eksempel på deres hjemmesider eller med et nyhedsbrev. Så man som pårørende ikke skal have oplysningerne fra et opslag på facebook," mener hun, der heller ikke denne gang tænker på sig selv, når hun fortæller sin historie.

"Det er min oplevelse, at man vil fortie oplysningerne om smitte på de enkelte plejecentre, jeg har prøvet at grave rigtig dybt på deres hjemmesider for at finde noget. Som pårørende er det bedre at vide, hvor problemerne er, for at undgå fejlopfattelser og at alle skal være bekymrede, når kommunen siger, at der er smitte, men ikke hvor," siger hun.

Indlagt og udskrevet Henning kom på Gentofte Hospital, da han blev testet positiv.

"Og jeg fik lov at være hos ham, de kørte en seng ind til mig, hvor jeg kunne overnatte i samme rum. Efter tre dage blev han testet negativ, selv om lægerne var skeptiske, fordi de kun kunne komme til at tage et mundskrab og ikke prøver fra lungerne. Men han blev udskrevet og kørt tilbage til Bredebo, og da ambulancen ankom råbte jeg 'Jeg vinker til dig' og kunne se at han kæmpede en arm fri af båren for at vinke tilbage. Jeg brød helt sammen af glæde, og troede på, at han var på god vej," husker Lillan Albeck rørt.

Kritik af plejestruktur Men om aftenen blev hun ringet op af aftensygeplejersken, som hun ikke kendte og som ikke kendte Henning. Hun fortalte, at Henning havde feber.

"Hun ville have mig til at forlange at Henning skulle indlægges igen. Aftensygeplejerskerne er ikke på de enkelte plejecentre, det blev lavet om i marts, så de kender ikke nødvendigvis beboerne, og vil så tilsyneladende ikke stå med det ansvar. Jeg sagde hun skulle ringe til afdelingen og høre dem. Og det viste sig da også, at de på Gentofte sagde, at når Henning kun havde 38 i feber, så hastede det ikke," fortæller hun med et lille puf til kommunens plejestruktur.

"Jeg siger jo ikke, at hun ikke kunne sit arbejde og ville os det bedste. Men min favoritaftensygeplejerske var der ikke mere. Måske blev Henning udskrevet for hurtigt i første omgang, men jeg ville jo aldrig kunne tage den beslutning selv uden en læge."

Henning sang Livet fortsatte på Gentofte Hospital, hvor Lillan Albeck er hos sin Henning hver dag i tre uger.

"Jeg sov der ikke, men kom hver morgen. Jeg tror de var glade for, at jeg kunne hjælpe dem med at kommunikere med Henning, de var fantastisk søde. Jeg tror også Henning havde en god tid, jeg sang for ham og vi sang sammen, En gang sang han sin yndlingssang 'En sømand har sin enegang' med sin smukke stemme, så også personalet kunne høre det," fortæller hun.

Men den morgen i maj, da hun kom med blomsterne fra haven, var der noget, der var anderledes.

"Det plejede at være mig, der spurgte hvordan det gik, når jeg kom, men denne morgen var det anderledes. Jeg kunne se, at de havde skrevet en masse på Hennings tavle, og nu var det personalet, der spurgte mig, hvordan jeg havde det."

Lykkkelig for de tre uger I forvejen havde parret frabedt sig livsforlængende behandling, men ifølge Lillan Albeck var respiratorbehandling alligevel ikke mulig.

"Lægen forklarede det med, at Hennings hjerne var så skrøbelig på grund af demenssygdommene, at den ikke ville kunne klare presset fra en respirator. Han fik derfor forskellige iltmasker, men den sidste var meget ubehagelig," fortæller hun om masken, som lægen altså til sidst besluttede at fjerne.

"Jeg tror, at der gik en halv time, og jeg holdt ham i hånden, snakkede og sang for ham til det sidste. Jeg er lykkelig for de tre uger jeg fik med ham, også for min egen skyld, jeg ved at der er mange, der ikke får den mulighed. Jeg ved, at det også har betydet noget for ham."

Henning døde 12. maj og blev bisat fra Lundtofte Kirke 20. maj.

Deler fortsat erfaringer Men tabet af Henning betyder ikke, at Lillan Albeck har opgivet at give sine erfaringer som pårørende videre.

"Jeg er med i en pårørendegruppe, som kommunen har på tværs af plejecentrene, og der har jeg fået kommunens ord for, at jeg godt kan fortsætte selv Henning ikke længere er på plejehjem. Jeg kan i øvrigt kun give Dorthe Boss Kyhn ret i de forhold, man oplever, når man skal rydde et værelse efter en beboer," fortsætter hun med henvisning til en artikel Det Grønne Område bragte 13. maj. Men det er en anden historie.

Vi har foreholdt formanden for kommunens Social- og Sundhedsudvalg, Bodil Kornbek (S), kritikken af informationsniveauet og aftensygeplejerskernes tilknytning til plejecentrene, men hun er ikke vendt tilbage, inden avisen gik i trykken.