Life Campus blev vist frem for naboerne

Det blev et tilløbsstykke, da undervisningsinitiativet Life viste rundt i byggeriet og forklarede om fremtiden.

Det Grønne Område - 07. oktober 2020

Det blev et tilløbsstykke, da undervisningsinitiativet Life forrige weekend bød på rundvisning for naboer til Campus på Dyrehavegårds jorder i Lyngby. Det var arrangeret tre rundvisninger, som alle blev booket i løbet af få dage.

På rundvisningen fik deltagerne både historien om Life Campus, en status på byggeriet og en introduktion til de fremtidige visioner.

Rundtur som skoleklasse Rundvisningen var planlagt, så deltagerne blev vist rundt i bygningen på samme måde, som skoleklasser fra næste efterår vil komme rundt.

Først blev man modtaget i receptionen, hvorefter turen gik til underetagen, hvor fem elevlaboratorier etableres.

Efterfølgende blev deltagerne taget med rundt på stueetagen, hvor eleverne vil møde et stort auditorium og en kantine.

Rundvisningen sluttede af på første sal, hvor Life's medarbejdere får kontorpladser.

Her kunne naboerne nyde udsigten ud over den smukke natur - og måske se deres eget hus et sted derude.

"Med højteknologiske laboratoriemiljøer inde i Life Campus og fantastiske naturområder uden for bygningen vil vi gerne være med til at tiltrække skoleklasser fra nær og fjern - og gøre Lyngby til et knudepunkt for naturfaglig undervisning og dannelse. Vi glæder os så meget til at flytte ind næste år," fortæller direktør i Life Christine Antorini i en pressemeddelelse.

Åbner næste efterår Netop nu er håndværkerne ved at færdiggøre bygningens facade, der er kendetegnet ved 96 egetræssøjler, der hver har en højde på op til ni meter og en vægt på knap to ton.

Life Campus forventer at åbne for skoleklasser i efteråret 2021. jesl

FAKTA

LIFE

- Er et nyt landsdækkende undervisningsinitiativ, der har til formål at styrke danske børn og unges viden om og fascination for naturvidenskab. - Tilbyder gratis undervisningsforløb - kaldet 'Life Forløb' - hvor elever arbejder undersøgelsesbaseret med problemstillinger, der understøtter FN's verdensmål. - Står for Læring, Idéer, Fascination og Eksperimenter. Initiativet er støttet af Novo Nordisk Fonden.