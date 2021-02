Fastelavnsudklædte børn i Raadvad med fastelavnsris klar til at gå rundt fra dør til dør og synge, mens de ryster en dåse i håb om at få en mønt eller to - og måske en fastelavnsbolle, ca. 1930?erne. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Levende katte og fastelavnsris: Det betyder de gamle ritualer

Skikken med at udklædte børn rasler i nabolaget og truer med at lave ballade, hvis de ingen boller får, er gammel. Oprindeligt var det karlene på bøndergårdene, som drog fra gård til gård for at indsamle penge og mad til et kæmpe ædegilde. Karlene sang og lavede drillerier for at lokke bidrag ud af gårdenes beboere. I dag er det hovedsagelig børn som er aktive i fastelavnsløjerne.