Lettelse i Lyngby Boldklub: Ros til kommunalbestyrelsen for beslutningen om stadion

Der er tydelig lettelse at spore hos ejerne af Lyngby Boldklub A/S, Friends of Lyngby, efter, at kommunalbestyrelsen her til aften besluttede at gå videre med et udbud, som resulterer i et frasalg af Lyngby Stadion.

"Vi er glade for, at der nu er truffet en beslutning, og at et stort flertal i Kommunalbestyrelsen har valgt at sende Lyngby Stadion i udbud. Det ser vi selvsagt meget positivt på,” siger direktør Andreas Byder til Det Grønne Område:

"Vi skal nu dykke ned i materialet. Det er første gang vi ser udbudsbetingelserne, og derfor skal vi på den korte bane danne os et overblik og se, hvad mulighederne er. Men vi er glade og positive, og som jeg lige umiddelbart ser det, så er det rimelig klart, hvad der kan bygges."

"Vi har i klubben og i Friends været modige i hele denne proces de sidste 2-3 år, og jeg synes også jeg vil rose kommunalbestyrelsen for en visionær og modig beslutning,” siger Andreas Byder – og slutter:

"Nu glæder vi os til at dykke ned i udbuddet. Vi er glade for, at vi kan komme videre med arbejdet på at fremtidssikre stadion."